'Ele está sendo testado', diz noiva de Lucas sobre brincadeira com Jéssica

Lucas que fique de olho bem aberto, porque sua noiva Ana Lucia Vilela está com os dois mais ainda do lado de cá do confinamento do Big Brother Brasil. Ele pode estar sendo paquerado e admirado com e sem camisa, mas está comprometido e ela pretende esquecer disso mesmo durante o reality show.

Os dois já estão juntos há cinco anos, e segundo Ana, traição não tem perdão. Foi o que ele avisou aos outros competidores sobre namorar alguém na casa, mas não conseguiu fugir do jogo.

"Se você não fosse noivo, quem da casa cairia na sua rede?" perguntou Jaqueline. Ele pede se precisa mesmo ser da casa, e demonstra ficar tímido: "Podia ser a repórter, a repórter já estava ótimo", brincou, tentando fugir do assunto. Por fim, admitiu que ficaria com Jéssica.

“Eu não fico com ciúmes. Isso é muito normal, nada demais para mim”, disse Ana ao GShow. “Não é porque ele é um cara comprometido, que deve ficar alheio a tudo que acontece na casa. Ele tem que responder, tem que interagir. Isso é estratégia de jogo”.

“Ele está sendo testado até o limite pelas mulheres para falar alguma coisa”, completa a noiva de Lucas. Será que é só por elas?