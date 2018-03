Durante festa com roda de samba no BBB18, goiano e Paula se beijam no banheiro

O arquiteto goiano Breno gosta de arriscar sua chance no banheiro da casa do Big Brother Brasil 18. Durante a festa Roda de Samba, com o show de Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho e Xande de Pilares, ele aproveitou seu cantinho preferido para investir em Paula.

A empresária não resistiu e se rendeu aos encantos do rapaz de Goiás. Depois de trocar carinhos e abraços, o brother pede: "Selinho. Eu dou o selinho".

Os dois se beijaram e depois ele voltou para curtir a festa. Já Paula ficou falando sozinha: "Não tenho estrutura para essa festa. Não tenho estrutura para um homem desse. Não tenho estrutura pra nada".