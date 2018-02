O escritor paraense Diego conquistou na tarde desta sexta-feira (23) a Prova do Anjo da semana na casa do Big Brother Brasil 18 e terá o direito de imunizar um participante do reality show antes da formação do Paredão no próximo domingo (25).

Para o castigo do monstro, ele escolheu Caruso e Viegas, que terão que se fantasiar de mergulhadores e se revezar em uma base montada na área externa da casa.