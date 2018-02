'Deuses Gregos' é o tema da festa desta sexta-feira no BBB

Para aliviar a tensão depois da Prova do Líder dessa quinta-feira (1º), os brothers e sisters vão se divertir nesta sexta (2) com uma festa temática. A decoração já está preparada para levar o Big Brother Brasil ao topo do Olimpo.

Farão parte da brincadeira Deuses Grego o trono de Zeus, colunas de Parthenon, Centauro e suas patas, Medusa e seus cabelos de serpente e até a mão de Podeison, o Deus do Mar, saindo da piscina.

Os participantes terão fantasias de Afodite, Apolo, Dionísio e outras divindades mitológicas para aproveitar a celebração, que terá até um menu especial, com cordeiro, azeitonas, salada grega e uvas.