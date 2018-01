Conheça a história de Breno, o goiano que está no BBB 18

Motoqueiro, crossfiteiro e baladeiro. Os três adjetivos definem bem quem é o arquiteto goiano Breno Simões, de 29 anos, selecionado para o Big Brother Brasil 2018 que começa na segunda-feira (22), logo após a novela das nove O Outro Lado do Paraíso, da Rede Globo/TV Anhanguera. Ele foi o segundo participante a ser anunciado na tarde desta quinta-feira (18) para ficar confinado na casa mais vigiada do País – a primeira foi a estudante de Jornalismo Ana Paula, 23 anos, de Santa Catarina.

Breno recebeu a notícia que foi selecionado para o BBB na segunda-feira (15) e já ficou confinado pela equipe de produção. Ele participou de uma entrevista numa seletiva realizada em Goiânia e depois foi para o Rio de Janeiro para a última fase. Foi a primeira vez que o arquiteto fez a inscrição para entrar no reality show. “Ele nunca tinha manifestado o desejo de participar do Big Brother e inventou isso agora”, comenta Maria Olívia, mãe do brother.

Natural de Goiânia, Breno mora com a mãe Maria Olívia, 60 anos, e com a irmã Bruna Simões, 30 anos, em um apartamento no Setor Coimbra. O pai é o empresário Sérgio Alberto Simões, 61 anos, que é separado da mãe de Breno. Precoce, o rapaz passou no vestibular com apenas 16 anos e se formou em arquitetura na PUC Goiás em 2010. Antes mesmo da formatura, ele já trabalhava em um escritório do ramo localizado na Avenida T-63, onde atualmente ele é um dos sócios.

A mãe acredita no sucesso do filho dentro do BBB. “O Breno é muito carismático, não tem como não gostar dele de primeira”, adianta. Opinião compartilhada pela avó e professora aposentada Maria Augusta Barbo Siqueira. “É uma pessoa do bem, não aceita injustiças e vive sempre cercado de amigos”, completa. A família confia que ele possa chegar longe no reality, assim como outros goianos, caso dos campeões Dhomini (BBB 3) e Munik (BBB 16). “Tem tudo para ganhar”, diz Maria Olívia.

“Não tenho medo de nada. Prefiro arriscar e arrepender de algo que fiz do que não fazer. No jogo vou ser eu mesmo. Não tem estratégia. Aliados vão ter de fato e sempre vai ter inimizade, alguém que não vai no mesmo pensamento, mas nada de estratégia. Se for acontecer vai ser pelo jogo”, disse o goiano em entrevista ao GShow.

Na vida pessoal, Breno é conhecido pelos amigos como Adão, porque foi encontrado nu no meio do jardim com uma menina após uma festa, lembra a mãe do arquiteto. Além disso, tem luz negra no banheiro do seu quarto, para criar um "clima quente" com as mulheres. “Ele é muito mulherengo, toda semana sai uma mulher diferente do quarto dele. O Breno teve apenas dois namoros duradouros, um de cinco anos e outro de dois”, lembra Maria Olívia.