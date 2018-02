Confinados curtem show de Naiara Azevedo na casa do BBB 18

A cantora Naiara Azevedo é a atração principal da Festa Femineja na casa do Big Brother Brasil 18 nesta quarta-feira (8). No início da noite, quando os confinados chegaram à área externa da casa, se depararam com a estrutura do palco montada para a festa, mas não sabiam ainda que se tratava da sertaneja.

Enquanto a música "Louca" tocava na casa, eles começaram a comer os quitutes do buffet. Os brothers comiam, dançavam e se divertiamm, mas Ana Paula ficou deitada num sofá, dee olhos fechados.

Na área externa, Nayara abriu o jogo com Jéssica. A paulista deu sua opinião sobre a catarinense. "Você é muito comunicativa. E mais comunicativa do que a Jaqueline. Sem ela aqui, a gente tem a oportunidade de te conhecer", avalia. Sobre sua amizade com Lucas, a personal trainer conta que se aproximou do brother. "Eu falei com ele que eu sou de abraçar e perguntei: 'Tudo bem?'. Porque eu tenho namorado e ele também tem noiva. Eu acho que é melhor duas pessoas que têm alguém lá fora ficarem juntas do que uma pessoa solteira que pode vir a interpretar de outro jeito", disse a catarinense.

Por volta de meia noite, Naiara Azevedo invadiu a festa e comandou o show para a galera com seus maiores sucessos, além de hits de outros famosos.