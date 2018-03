Brothers se jogam no axé durante festa no BBB18; Gleici só observa

Os brothers curtem hoje um ritmo diferente na casa do BBB18. A Festa Axé vai fazer todo mundo sacudir o esqueleto com as clássicas coreografias. Os brothers chegaram empolgados ao jardim e logo começaram a dançar.

Momentos antes, na sala, o pessoal se reuniu para assistir o vídeo da cantora Daniela Mercury.

Durante a festa, Wagner se isolou dos confinados. Sozinho no canto, o artista visual assistiu aos colegas na pista, sério, e em silêncio.

No Quarto Farol, Gleici ficou observando a diversão dos colegas. Em um determinado momento, Jéssica comenta sobre dança de Gleici e sister, que vê tudo pelo monitor, solta: "Não fala de mim, Jéssica".

Ana Clara e Jéssica aproveitaram para conversar durante a festa. "Olha que você vai embora e não vai ter ninguém lá fora!", disse a estudante. "Pior que eu sinto isso. Mas eu sou tão Áries... Quando eu amo eu amo, mas tipo assim... Então tá", respondeu a personal trainer e as duas falaram sobre relacionamentos.