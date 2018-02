Brothers encaram desafio de resistência na "Prova do Líder Caiu na Rede" no BBB 18

Começou mais uma Prova do Líder na casa do BBB 18! No teste de resistência, os brothers devem ficar de pé na plataforma cinza. Quem resistir mais tempo é o novo Líder.

Tiago Leifert explicou que os participantes poderão flexionar as pernas, mas não será permitido sentar na plataforma.

Antes do início da prova, Lucas teve de vetar alguém de participar: "Vou escolher o Ayrton e a Paula", disse o brother. Nesta semana, Ayrton representa a família Lima em todas as provas, logo, Ana Clara também está vetada junto com ele.

Durante a prova, os brothers serão molhados frequentemente enquanto estão em pé. Patrícia já falou para Ana Paula: "não vou aguentar".

Os 10 primeiros a sair terão consequências. Confira as mensagens:

- Elimine alguém desta prova imediatamente

- Troque de grupo da comida imediatamente

- No domingo, você deverá votar na sala, na frente de todos

- Você ganhou mil reais

- Você está fora da Prova do Anjo

- Tire alguém da Prova do Anjo quando solicitado

- Escolha alguém para ganhar mil reais imediatamente

- Você vai ganhar uma foto da sua família

- Você está imune

- Mande alguém do Tá Com Tudo para o Tá com Nada quando solicitado