Brothers emparedados defenderam sua permanência no BBB18

Caruso, Diego e Lucas foram ao confessionário na madrugada desta segunda-feira (26) para defenderem sua permanência na casa após a configuração do paredão triplo na noite de domingo (25).

Os brothers foram chamados em ordem alfabética e cada um teve 30 segundos para defender sua permanência na casa. Caruso foi o primeiro a falar: "Estou tomando gosto pelo jogo, jogando o tempo todo, não tenho me encostado em ninguém, não me escondi. Vim aqui pra vencer, aposto no meu potencial".

Em seguida, foi a vez de Diego que afirmou ao público: "Eu tô aqui, e um mês é suficiente pra me conhecerem. Eu continuo sendo o Diego, só represento a mim mesmo. Sou um livro aberto". O último emparedado a falar foi Lucas, que usou seu tempo para fazer uma declaração à noiva: "Eu espero ter sido verdadeiro até aqui. Agi como agiria lá fora. Ana Lucia, te amo, meu amor".