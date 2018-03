Brothers disputam prova do líder em duplas; um leva a liderança e outro leva R$ 10 mil

Quinta-feira, dia de Prova do Líder. Mas hoje é dia daquelas provas que não têm hora para acabar.Os brothers formaram duplas e os dois que ganharem deverão escolher quem fica com a liderança e quem fica com R$ 10 mil.

Um brother de cada dupla deve se posicionar de um dos lados das traves. Quando a tela da Moderninha Pro mostrar uma frase, um brother deve sair da sua posição e levar o cartão, através da trave, para o brother do outro lado. Aquele que receber o cartão deve cruzar a trave e bater no botão antes que o tempo se esgote e aguardar uma nova rodada.

Se o participante desequilibrar, ou deixar o cartão cair, é só voltar de onde partiu e recomeçar o trajeto.

Vence a dupla que resistir por mais tempo na prova.

A dupla vencedora compartilha a liderança. Um dos líderes fica imune e o outro ganha 10 mil reais.

Disputa acirrada

Caruso acalma Kaysar, sua dupla, durante Prova do Líder Moderninha Pro: "Não é o primeiro, a gente tem que respeitar o tempo. Esquece o resto. Foca aqui. Relaxa, a gente tem a noite toda". O publicitário dá dicas ao brother, que cruza a trave correndo.

O goiano Breno fala para Ayrton, sua dupla: "Ih, papito, fico aqui três dias se precisar, nessa brincadeira massa".

Patrícia e Diego cruzam calmamente a trave durante a Prova do Líder Moderninha Pro. O escritor fala com a sister, que é sua dupla: "Uma hora eles vão se irritar, vão fazer besteira". "A gente só sai da prova quando morrer", garante o brother.