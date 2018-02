Brothers disputam Prova do Líder Atletismo e temem consequências

Nesta quinta-feira (2) os participantes do BBB 18 se depararam com a Prova do Líder Atletismo. Com dez brothers na disputa, ganha aquele que conseguir chegar até o final da prova sem queimar a largada, nem ser eliminado.

Os sete primeiros que forem eliminados da prova, devem tirar uma garrafa. cada garrafa contém uma mensagem com consequências, boas ou ruins.

Até o fechamento deste texto, seis participantes já estavam de fora da atividade. O primeiro a sair foi Kaysar, que ganhou mil reais ao retirar uma garrafa. Em seguida, Jaqueline foi eliminada e foi direto para o Paredão, como consequência da garrafa escolhida.

O goiano Breno foi o terceiro a sair e teve sorte ao escolher a garrafa com imunidade. Gleici foi a quarta eliminada e teve que trocar de grupo da comida, indo para o Tá com Nada. A quinta a sair foi Patrícia, que ganhou uma mensagem da família na mensagem da garrafa.

Após 29 minutos de prova, Nayara foi a sexta eliminada da Prova do Líder Atletismo e ganhou cinco reais ao tirar a mensagem da garrafa. Continuam na prova Mahmoud, Lucas, Ana Clara e Paula.

Entenda a Prova do Líder Atletismo

Cada brother deve se posicionar em uma raia da pista de atletismo e manter pressionados com as mãos os dois botões no chão até que apareça no seu monitor a palavra “já”. Os participantes devem ficar de olho no monitor para não queimar a largada. Quando a palavra “já” aparecer, devem começar a correr e bater no botão de sua raia.

O participante que chegar por último será eliminado. O último brother que restar na disputa será o novo Líder.

Atenção: haverá consequências para os sete primeiros eliminados da prova. Tem uma garrafa com uma mensagem para cada um.

São 7 garrafas:

- Mude de grupo de comida imediatamente (em 2 garrafas)

- Você ganhou 5 reais

- Você ganhou mil reais

- Você ganhou Imunidade

- Você vai ganhar mensagem da família

- Você está no Paredão