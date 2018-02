Brothers curtem festa em clima de forró na casa do BBB 18

Depois de assistirem a mensagem surpresa de Bráulio Bessa "a Festa é Forró, preparem a chinela", os confinados do Big Brother Brasil 18 foram curtir a folia.

Logo no início do arrasta-pé, Mahmoud falou com Paula: "Já sabe como me animar, né?". Em seguida, ele correu pela pista de dança e em direção a Ana Clara: "Quando eu começar a passar vexame, você me joga por aquela porta. Está aqui a chave".

Já Kaysar e Jaqueline, aproveitaram para dançar de rostinho colado.