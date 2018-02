Breno e Paula dão selinho durante festa na casa do BBB18

Ele conseguiu! Depois de tanto pedir, o arquiteto Breno conseguiu dar um selinho na mineira Paula, já no fim da Festa Amazônia, na noite de sábado (10).

Mais cedo, a sister disse que não ficaria com ele porque ele já tinha beijado Ana Clara e Jaqueline. Então eles conversaram mais um pouco e em um momento ela falou: "Não tem ninguém que me interessa. O Caruso não me interessa em nada. Pronto, já falei demais". Eles se abraçam e Breno pediu: "Um selinho só, selinho de amigo". Paula deixou e os dois se beijaram. "Um selinho, pronto", finaliza a mineira.

BRENO ROUBOU UM SELINHO DA PAULA SOCORRO — juninho 🐽 (@faalantes) 11 de fevereiro de 2018

Breno com Paula selinho de amigo rsrsrs, ai deram, e por isso que eu digo não tem como se segurar com ele, não vale nada, mais o homem e bom mesmo kkkk #BBB18 — Letícia Spandola (@LeticiaSpandola) 11 de fevereiro de 2018