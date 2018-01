Breno comenta sobre Jaqueline: 'Não estou na vibe'

O goiano Breno chegou empolgado nesta edição do Big Brither Brasil, mas no fim das contas, parece que Jaqueline pode estar mais investida no futuro do relação do que ele. A sister Patrícia o assunto comentou com o colega na noite desta sexta-feira (26).

"Eu acho que a Jaqueline já percebeu que você não está a fim", disse. Os dois conversavam no Quarto Submarino. "Eu não estou nessa vibe", respondeu Breno, explicando que não quer ficar com alguém com objetivo de ter relacionamento dentro da casa.

Mais cedo os dois trocaram afagos no sofá da sala, e a biomédica achou por bem avisar: "Eu sou carinhosa, sabia?". "Eu também sou", disse ele. Já no quarto, eles ficaram abraçados, enquanto ouviam os outros brothers conversando.