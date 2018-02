'Bonito, que bonito, hein?', diz Naiara Azevedo para Lucas durante festa no BBB18

A festa desta quinta-feira, 8, do Big Brother Brasil 18 teve como tema o "feminejo" e contou com Naiara Azevedo para animar a noite. Durante o show, porém, a cantora aproveitou para dar uma indireta para o participante Lucas, que tem uma noiva fora do reality, mas que tem se aproximado cada vez mais da participante Jéssica.

"Ninguém te beijou ainda? Você está tentando, Lucas?", questionou Naiara, e recebeu a resposta dos brothers: "Ele é noivo". Então a cantora rebateu: "Lucas, tenho uma coisa para falar para você: que bonito, Lucas. Que bonito, hein Lucas? Para um bom entendedor, meia palavra basta".

A frase faz referência a música 50 Reais, na qual Naiara relata uma traição (Bonito hein? Que bonito/ Que cena mais linda/ Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí?). A fala da artista não foi transmitida na edição do Big Brother na Globo, mas pôde ser vista por quem assistia ao reality no pay-per-view.

Nas redes sociais, internautas se divertiram com a atitude da cantora. "A Naiara Azevedo acaba de sepultar a imagem de bom moço do Lucas, fique em paz Fiel de Taubaté", escreveu, por exemplo, uma usuária do Twitter.

Naiara Azevedo: ''Lucas, você tá beijando alguém?''

~O LUCAS É NOIVO~

Naiara: ''Lucas, só te falo uma coisa: QUE BONITO, EIN? QUE BONITO! Para bons entendedores meia palavra basta''



PISOU NA CARA DO FIEL DE TAUBATÉ SOCORRO#BBB18 pic.twitter.com/vbvvXemijp — gabi 🎃 (@gabimacumbeira) 8 de fevereiro de 2018

NAIARA AZEVEDO PRATICAMENTE MANDANDO O CAPS LOCK PRO LUCAS — Daniel (@danieltuita) 8 de fevereiro de 2018

A Naiara Azevedo acaba de sepultar a imagem de bom moço do Lucas, fique em paz Fiel de Taubaté #BBB18 pic.twitter.com/k5OdG0eymY — Carminha Sincera 🆗 (@RainhaCarminha) 8 de fevereiro de 2018

