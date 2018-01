BBB18 terá 4 arianos; confira os demais signos dos brothers e sisters

O que confinamento e signos fortes têm em comum? Se unidos, a "treta" é quase certa. Primeiro, pela pressão que o próprio isolamento da vida social exerce sobre os participantes. Segundo, que alguns signos nem precisam de tanta pressão assim para esquentarem os ânimos.

Nesta segunda (22), após a novela das nove, “O outro lado do paraíso”, os 16 participantes do Big Brother Brasil 18 chegam a casa mais vigiada do País para iniciar a disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. No perfil dos jogadores há de tudo: desde bruxa a cientista política, de sírio a libanês. Enfim: uma misturinha do jeito que a gente gosta!

No entanto, no currículo dos brothers, um item chamou a atenção: entre os 16 participantes, quatro deles são arianos. Algum palpite sobre quais são os quatro mais “esquentadinhos” da casa?

Confira os signos dos brothers e sisters do BBB 18: