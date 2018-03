BBB18: Sem aliança, noiva de Lucas se pronuncia pela primeira vez após eliminação

Sem aliança de noivado na mão direita, Ana Lúcia se pronunciou pela primeira vez após a eliminação do noivo - até onde sabemos - o ex-BBB Lucas. “Estou bem. Acredito muito que o tempo é o remédio para tudo na nossa vida e tenho muita fé em Deus. E vida que segue”, disse a modelo em um vídeo publicado nessa quinta-feira (1º) no Stories do Instagram.

Lucas também apareceu na rede social. Primeiro, ele postou uma frase do padre Fábio de Mello: “De vez, a Internet elege a vítima que expiará pelo pecado de todos”. Em seguida, gravou um vídeo em que agradece mensagens de apoio dos fãs. “Vamos esperar. Tudo no tempo de Deus”, completou o ex-BBB.

Na última terça-feira (27), Lucas foi eliminado do Big Brother Brasil 18 com 49,92% dos votos. O cearense perguntou à família sobre a noiva, mas ficou sabendo pela mãe que Ana Lúcia não foi recebê-lo. Ao longo de sua participação no BBB, Lucas foi criticado por sua relação íntima com a sister Jéssica, mesmo tendo uma noiva do lado de fora da casa.