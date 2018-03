BBB18: Paula e Jéssica são as últimas a deixar a prova do líder

Depois de 14 horas de prova, Jéssica e Paula são as últimas a deixar a prova do líder desta quinta-feira (8), que testou mais uma vez a resistência dos confinados do BBB18. Ayrton, que fazia dupla com Breno, desistiu, porque estava com vontade de ir ao banheiro. "Não dá mais", disse o brother. Entregando assim a liderança para as sisters.

Wagner e Viegas foram os primeiros eliminados, após um descuido do músico que não apertou o botão depois de fazer a travessia. Depois, foi a vez de Caruso e Kaysar deixarem a prova, eliminados por queimarem a largada. E mais tarde Diego e Patrícia optaram por desistir da disputa.

A dupla vencedora compartilha a liderança. Um dos líderes fica imune e o outro ganha 10 mil reais.