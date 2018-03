BBB18: Paula e Ana Clara discutem durante toda madrugada

A carioca Ana Clara e a empresária Paula, passaram toda a madrugada dessa quinta-feira (08), discutindo sobre a amizade que uma sente pela outra dentro da casa do Big Brother Brasil. Tudo começou quando a mineira viu a amiga chorando na cozinha, enquanto segurava uma bandana de Mahmoud e disse sentir saudade do brother, eliminado do programa na terça-feira (06).

Paula foi perguntar para Ana Clara o que havia acontecido, mas a estudante cortou a conversa: "Prefiro nem falar com você agora. Você foi absurdamente grossa comigo". A empresária sem entender nada, questionou a carioca: "Eu nem sei o que aconteceu, acabei de chegar aqui. Eu fui absurdamente grossa com você?".

A ruiva comentou com a mineira sobre um episódio que havia acontecido no banheiro mais cedo. "Eu tava escovando os dentes e falei com você na boa e você foi muito grossa comigo: 'você não é meu pai, seu pai não é meu pai, baixa a bola, vai lá, escova o seu dente e vai deitar'. Cara, não precisa. Eu sei que a gente bebeu, então deixa”.

"Ana, eu vou te falar sério. Eu não sei o que você tá falando. Eu não sei o que tá te incomodando. Eu acabei de chegar aqui dentro... eu não sei o que aconteceu que você tá tão chateada, eu tava com você o tempo todo. E você tá super magoada, tá chorando aqui...", retrucou a empresária.

Ana Clara disse à sister que ainda estava abalada com a saída de Gleice e Mahmoud, e que o “choro foi uma coisa avulsa”, e não tinha ligação com a mineira e acrescentou: "Eu não tô aguentando, eu não consigo. Eu fiquei chateada porque a Gleici e o Mahmoud foram embora. E eu fico com raiva, não consigo olhar pra cara do Caruso. As pessoas me estressam. Me estressa as pessoas terem votado neles e fizeram questão deles irem embora”.

Paula deu um abraço na carioca enquanto ela se desabava em choro. Por fim, fizeram as pazes e juraram se defender até o final do programa.