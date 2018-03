BBB18: Patrícia descuida, usa panela errada e ‘tá com nada’ é punido

A cearense Patrícia cometeu um deslize na noite desse domingo (11) na casa do Big Brother Brasil. Após a formação do paredão, a sister foi para a cozinha e usou uma panela do grupo ‘tá com tudo’ para cozinhar, que é oposto ao seu.

A funcionária pública ficou preocupada em receber alguma punição, mas diferente das outras vezes, a produção do reality não emitiu nenhuma advertência sonora. Porém, na madrugada dessa segunda-feira (12), Ana Clara e Paula perceberam enquanto cozinhavam que a proteína da semana para o grupo ‘tá com nada’, que era coração de galinha, tinha sumido dos refrigeradores.

"Eles levaram todo o coração que tinha aqui", disse Paula. Ana Clara comentou: "E nem falaram nada, só levaram. Beijo e tchau, sem cerimônia". A empresária explicou então para a carioca: "Tipo: 'se virem aí pra descobrir o que tá acontecendo'. Mas ela mesma já falou, a Patrícia. Que ela pegou a panela do 'Tá com Tudo' e usou".