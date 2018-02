BBB18: Noiva de Lucas não estará na plateia, revela mãe do cearense

Chamado pelo público de "noivo fiel de Taubaté", Lucas enfrenta o paredão pela primeira vez no BBB 18. Desde que foi indicado por Kaysar, no último domingo, o brother fica pensando se terá torcida a favor de sua permanência na casa e quem de sua família estará presente no programa.

A ausência da amada pode ser uma grande decepção para o brother na noite de eliminação de hoje (27). Lucas anda preocupado com seu noivado, já que sua amizade com a sister Jéssica, dentro da casa, vai além do esperado para um rapaz comprometido.

Do lado de cá, a dúvida que pairava na cabeça dos internautas, se a noiva de Lucas, Ana Lúcia, estará na plateia, foi esclarecida pela mãe do empresário. “Ela ficou muito triste com a indicação dele, e não vai por causa do trabalho”, revelou Lícia Fernandes ao GShow.

No entanto, perguntada se a relação dos dois continua firme e forte, ela responde: “Com certeza”.

Na cozinha do BBB, Lucas simula sua saída do programa. Ayrton imita Tiago Leifert e anuncia. Lucas abraça o Líder que pergunta: "Você se arrependeu de ter feito alguma coisa?" Sem saber da decisão da noiva, o emparedado brinca com a mala e simula o que falaria: "Amor, obrigado por ter vindo".