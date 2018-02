BBB18: noiva de Lucas diz que não tirou a aliança e responde se perdoaria uma traição do brother

Após ter sido fotografada sem aliança, Ana Lúcia Vilela, noiva de Lucas, finalmente falou sobre o comportamento do brother dentro da casa. De acordo com O Globo, em entrevista, a modelo afirmou que não viu problemas nas ações do rapaz.

“Continuamos noivos, inclusive continuo usando minha aliança. O jogo ainda está no início para tirar conclusões. Lucas é homem inteligente e forte concorrente ao prêmio.”, disse à publicação. Questionada se perdoaria uma possível traição de Lucas com Jéssica, ela foi enfática: “Não me dedico a refletir sobre situações que não aconteceram.”.

Ainda na entrevista, Ana Lúcia fez um desabafo e afirmou que o que a tem incomodado em toda a história é a exposição que tem sofrido com a participação do noivo no programa. “Tenho sido surpreendida com notícias sem fundamento e com informações inverídicas. Em relação a isso, acredito que não me acostumarei nunca. Por outro lado, fico extremamente feliz e agradecida com tanto carinho que tenho recebido das pessoas, nas ruas e nas redes sociais”, completou.