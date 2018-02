BBB18: No Mais Você, Ana Paula fala sobre eliminação

A ex-sister Ana Paula, eliminada com 89,85% dos votos, esteve no programa Mais Você na manhã desta quarta-feira (14). Cissa Guimarães e Zeca Camargo, que substituem Ana Maria Braga durante as férias, conversaram com Ana Paula sobre os dias em que ela passou dentro da casa do BBB18.

O principal ponto do bate-papo foi a briga protagonizada por Jaqueline e Mahmoud. “Eu não fui leva e trás. Eu fui muito corajosa! A casa inteira estava falando o que ele disse, gritando aos sete ventos. Contei porque ela precisava se defender, esse foi meu intuito”, disse Ana Paula.

Para Ana Paula, foram as confusões que a deixaram doente dentro da casa. “Eu ainda sinto dor na garganta. A primeira coisa que me afeta quando estou mal é a saúde”, conta a ex-BBB.

Ana Paula foi para o Paredão Triplo do programa após receber sete votos. A bruxinha afirmou que não imaginava que Breno e Lucas votariam nela.

Quer acompanhar todas as notícias do BBB18? Acesse aqui!