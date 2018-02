BBB18: Mahmoud mexe em comida do grupo Tá com Tudo e discute com Caruso

Ainda remoendo a discussão da madrugada, Mahmoud e Ayrton conversaram sobre Caruso na manhã desta quarta-feira (14), na casa do BBB18. “Só não quero que me ataque. Se me atacar, eu vou atacar”, disse o sexólogo.

Na madrugada, Patrícia afirmou que Mahmoud abriu a tampa e mexeu na panela do grupo errado. Caruso relembrou que os participantes já receberam punição porque Mahmoud fez ovos na panela errada. Os grupos de comida Tá com Tudo e Tá com nada têm utensílios específicos na cozinha.

“Eu não fiz de proposito. Se fosse de propósito, eu comeria um brigadeiro”, disse Mahmoud a Ayrton.

