BBB18: 'Isso é mau caratismo', diz Ayrton sobre Patrícia

Parece que Ayrton não está muito feliz com Patrícia. Na manhã desta segunda-feira (12), o patriarca da família Lima estava conversando com Ana Clara e Mahmoud na área externa da casa quando reclamou de piadinhas que, de acordo com ele, Patrícia tem feito a seu respeito: "Aqui você potencializa hoje e amanhã da mesma forma que você criticou. Quer ver um exemplo: quando eu falei com a Patrícia de 'gostosa', eu usei na frase o contexto da frase sem maldade e desrespeito. Ontem ela chamou o Breno de gostoso e eu não vi maldade. Por que o meu foi maldade?". "As pessoas aqui são muito seletivas", afirmou o sexólogo.

"Eu poderia ter falado pra ela (Patrícia): o que eu posso dizer sobre isso? A mesma coisa o lance da Nayara. Quando eu olhei na direção dela, eu olhei além, pensando no Paredão, mas já saiu dali falando. Meu pavio é curto. Minha consciência está tranquila, mas o que vai falando para os outros... Pra mim, não é problema, ruim é minha família. Mas ficar jogando piadinha?", diz Ayrton. "Se for tentativa de cavar cova pra você, quem vai cair são elas", fala Mahmoud.

"Por causa de 1 milhão tu vai destruir a vida do outro? Para com isso!", questiona Ayrton. "Mas aqui as pessoas são capazes que qualquer coisa. Prefiro ser pobre do que apunhalar as pessoas", afirma o sexólogo. "Isso é mau caratismo", conclui Ayrton. "Esquece essa história de piadinha, não era com você que ela está falando", explica Ana Clara.