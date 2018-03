BBB18: Internautas pedem expulsão de Patrícia por assédio a Kaysar

Os internautas estão pedindo a expulsão de Patrícia do programa Big Brother Brasil sob a alegação de assédio. Eles alegam que o que a ruiva faz com o Kaysar, é ‘forçar a barra’, podendo muitas vezes, ser entendido por coação. E que se fosse garçom o assediador, provavelmente ele seria expulso do reality.

Em um episódio protagonizado pelos brothers na madrugada desta terça-feira (06), Kaysar, ao tentar se levantar da cama no bangalô do líder, onde dormia com Patrícia, foi forçado a ficar deitado com a sister, que em seguida o teria masturbado.

“Me deixa, por favor. Chega, só um pouco”, disse Kaysar à funcionária pública, mas ela o questionou: “Você não me quer?”.

O sírio e a ruiva estão vivendo momentos “quentes”, apesar da repulsa ou mesmo tentativa de negação do brother a certos pedidos de Patrícia.

