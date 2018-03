BBB18: Gleici retorna nesta sexta a casa após falso paredão

Após participar de um paredão falso, Gleici, a menos votada dos emparedados, volta nesta sexta-feira (3) a casa e com poderes. A participante poderá indicar alguém ao paredão, além de estar imune às votações. E um detalhe: ela não precisa contar a ninguém deste último poder.

Do Quarto Farol, a sister tem acesso a várias câmeras e pode também ouvir os participantes. O objetivo é facilitar a decisão de voto da acreana, que promete dizer no retorno: “Vocês não sabem o prazer que é estar de volta”.

Os internautas votam em Patrícia como a possível indicada de Gleice. Outros prováveis votos seriam: Jéssica e Diego, mediante os comentários feitos pela sister enquanto articulava sozinha no quarto escondido. “A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena”. “Paredão lindo!”, disse em cena dos três juntos.

Popularidade de Gleici aumentou consideravelmente após indicação inesperada ao paredão de seu amigo Kaysar. Após receber apenas 3% dos votos, sendo a escolhida a ficar no quarto, a sister percebeu o carisma do público. “Eu sou a rainha do BBB18. A rainha é justa!”.