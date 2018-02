BBB18: Diego supera 12 horas de prova e é o novo líder

Último a deixar a prova de resistência, que começou na noite dessa quinta-feira (8) e só terminou no fim da manhã de sexta (9), Diego é o líder da semana do BBB18. A prova durou mais de 12 horas.

O goiano Breno foi o último a desistir. Antes dele, Viegas decidiu abandonar a disputa. Na prova Caiu na Rede, os participantes ficaram em cima de uma plataforma cinza, agarrados em cordas. Era permitido flexionar as pernas, mas eles não podiam sentar. Os dez primeiros brothers que saíram da prova sofreram consequências que estavam escritas em papéis guardados em garrafas.

Ainda na sexta, após 32 minutos de prova, Ana Paula foi a primeira a desistir. Na garrafa em que ela escolheu estava a ordem para trocar de grupo da comida. A sister saiu do Tá com Tudo e foi para o Tá com Nada.

Patrícia desistiu em seguida. Ela terá que tirar alguém da prova do anjo assim que for solicitado. Caruso foi o terceiro a deixar o desafio e terá que votar na frente de todos no domingo (11).

Quando Gleici desistiu, pegou a mensagem que pedia para eliminar alguém da disputa pela liderança da casa e a sister escolheu Nayara, que deve mudar alguém do Tá com Tudo para o Tá com nada quando foi solicitado.

Kaysar desistiu depois de quatro horas e não poderá participar da prova do anjo. Wagner foi o sétimo a sair e ganhou imunidade. Mahmoud deixou a disputa em seguida e ganhou R$ 1 mil. Na manhã desta sexta-feira (9), Jéssica foi a nona a desistir e vai ganhar uma foto da família.

Depois de doze horas de prova, Lucas foi o décimo a sair e ganhou o direito de dar R$ 1 mil para alguém; ele escolheu Viegas.

