BBB18 começa com uma família pela primeira vez dentro da casa

O Big Brother Brasil começou sua 18ª edição com menos participantes do que o esperado. Apesar de seus 16 selecionados terem sido anunciados durante a programação da Globo na última quinta-feira (18), quem inaugurou a casa foi a família Lima.

Os quatro - Ayrton, de 56 anos, pai; Eva, de 51 anos, mãe; Ana Clara, 20, filha; e Jorge, 22, sobrinho - ganharam um espaço separadp, todo equipado, chamada Lar da Família Lima, dentro do confinamento. Ayrton revelou já ter tentado participar do reality show quinze vezes, com vídeos em que até Ana Clara, aparecia ainda criança, sempre sem sucesso de entrar. Emocionados, os quatro dançaram abraçados, cantando o tema de "A Grande Família".

Porém, nem tudo são flores: mesmo com a turma incompleta, o público já começou a votar para tirar dois membros da casa. Dessa forma, só duas pessoas da família Lima continuarão na disputa, e os que permanecerem serão considerados um único participante. Ou seja: os dois terão um único voto válido, irão para o paredão juntos, devem participar de provas juntos, e também serão eliminados juntos. O resultado sairá domingo (28).

Na internet, já há forte divisão entre quem quer tirar e quem quer manter a filha, Ana Clara, na briga pelo R$1,5 milhão. Isso porque ela é conhecida dos internautas. A jovem era usuária assídua da rede social recentemente extinta Vine (uma mistura de Twitter com Snapchat), e conquistou tanto fãs quanto haters.

Os outros participantes entram na casa nesta terça-feira (23). Conheça mais sobre cada um deles.