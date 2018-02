BBB18: Ana Clara dribla o pai e troca beijos no quarto com goiano

Tudo indica que o goiano Breno e a carioca Ana Clara formaram o primeiro casal do BBB18. Depois do fim da noite de forró dessa quarta-feira (1), a filha de Ayrton seguiu para o quarto Submarino e beijou o arquiteto.

A casa mais vigiada do país recebeu a festa “Arrasta-pé” com muita animação e bate-coxa. Breno se esbaldou, mostrou todo seu ‘gingado’ e ainda fez uma dança sensual para a cearense Patrícia. Os internautas que acompanhavam ao vivo elegeram o arquiteto como “o dançarino da edição”.

Enquanto isso, Ayrton da Família Lima manteve a marcação cerrada em cima da filha, Ana Clara. "Meu pai está sentado me vigiando. Não posso beber, não posso beijar, não posso fazer nada...", disse a carioca contrariada.

Durante a festa, o arquiteto foi ao banheiro e Ana Clara o seguiu, indo na mesma direção. Atento, Ayrton seguiu a filha. O goiano brincou com a carioca: “Seu pai está te vigiando”.

No fim da festa, Ana Clara tomou banho e, contrariando o pai, foi para o quarto Submarino. Lá os dois se beijaram no chão, equanto Kaysar dormia ao lado do arquiteto. O clima esquentou e a carioca decidiu ir dormir em outro quarto.