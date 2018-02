BBB18 | "Adoece tudo, mas não adoece a língua", dispara Mahmoud para Ana Paula

O clima já está tenso na casa do BBB 18, com eliminação do terceiro paredão na noite de hoje (13), e o Jogo da Discórdia que rolou ontem piorou a situação.

Mahmoud e Ana Paula se enfrentaram depois da brincadeira e decidiram “lavar a roupa suja”. O sexólogo afirmou que a “sister” havia afastado Jaqueline dele. “Você colocou a Jaque contra mim. Eu coloquei você no Paredão e não outros contra você”, afirmou o participante. “Eu fui corajosa”, rebateu a estudante. “Tinha que falar na minha cara e não outra pessoa para falar na minha cara. Você é mimada, petulante e vitimista”, disparou Mahmoud. Adoece tudo, mas não adoece sua língua”, completou o sexólogo, se referindo ao fato de Ana Paula ter ficado doente nas últimas semanas.

E a briga só começou porque Caruso reclamou com Mahmoud que Ana Paula é incapaz de falar as coisas na frente das pessoas, e logo em seguida o sexólogo resolveu tirar satisfação com a sister na cozinha.