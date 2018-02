BBB 18 | Lucas atende Big Fone e põe Família Lima no Paredão

"Indique alguém para o Paredão imediatamente. Exceto Diego e Wagner, que estão imunes". Esta foi a mensagem que Lucas ouviu quando atendeu o temido Big Fone nesta sexta-feira (9). O brother então reuniu todos os participantes do BBB 18 na sala e avisou que precisaria 'emparedar' alguém naquele momento.

O brother então revelou sua decisão: família Lima. "Não tenho outra opção, não tenho nada pessoal", explicou.

A notícia do paredão triplo assustou os confinados e o assunto era o mesmo em todas as rodinhas de conversa. Na área externa, Ayrton tentava acalmar Mahmoud. O sexólogo desabafou: "Estou com medo de ir com vocês". O patriarca da família Lima disse que o rondoniense e Nayara tem chances de estar no Paredão.

De volta à cozinha do BBB, Ana Clara disse ao pai que está preocupada com ele. Ayrton tentou convencê-la de que não precisa se preocupar, mas a sister insiste: "Você está se excluindo da pessoas".