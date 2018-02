BBB 18: Comida do Tá com Tudo é liberada e brothers se preparam para festa

Depois de serem punidos por causa de Mahmoud, que fritou um ovo usando utensílios e ingredientes do Tá com Tudo, os integrantes do grupo finalmente ganharam a comida de volta.

A Paula resolveu preparar um macarrão à bolonhesa e abobrinhas para o almoço do Tá com Tudo. Os brothers sentaram-se à mesa e aproveitam a refeição.

Festa

Passado o momento chororô, Mahmoud diz que pretende arrasar na festa de hoje (7). No sofá da sala, o sexólogo conversou com Paula e avisou: "Vou dormir mais um pouco, não quero nada atrapalhando a festa hoje".

A mineira explica que se sente mais ligada quando tem festa: "Eu acordo com a música".

Logo em seguida, o rondoniense pede: "Quero Robocop Gay na festa hoje, quero Mamonas Assasinas, por gentileza"

Porém, a sertaneja Naiara Azevedo é quem vai comandar a playlist desta noitada. O tema será inspirado no campo, com flores, natureza e para combinar com a sofrência, o banquete será um tradicional churrasco.