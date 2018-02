BBB 18 | Brothers se jogam na Festa Funk nesta sexta

Hoje é dia de funk na casa do BBB18! O ritmo é um dos preferidos dos confinados. Ao som do batidão carioca, a festa tem decoração temática de baile de favela, com direito a carrinho de churros.

Até mesmo Kaysar, com o pé machucado, não resistiu e se jogou na pista de dança.

Quando o hit 'K.O', de Pabllo Vittar começou a tocar, Jéssica gritou: "Que saudade". A sister logo revelou para Ayrton o motivo: "Essa música é minha e do meu namorado".

E os brothers se revezam dentro da gaiola, que faz parte do cenário da festa.