BB18 | Após ficar com Jaqueline, Breno conversa com Ana: 'Não tem o porquê eu estar com ela amanhã'

Será o fim de um casal que mal começou? Na primeira festa do BBB18, o goiano Breno ficou com Ana Clara e parecia que iriam engatar um romance dentro da casa mais vigiada do Brasil. Mas a presença do pai de Ana dentro do jogo parece ter enfraquecido o lance entre os dois.

Na segunda festa da casa, que aconteceu na noite dessa sexta-feira e com temática de Deuses Gregos, o arquiteto não perdeu tempo e beijou muito de novo. Só não foi a ruiva. O arquiteto deixou a ruiva de lado e caiu nos braços de Jaqueline na frente de todo mundo.

Durante a festa, Breno e Ana protagonizaram uma grande DR no banheiro e cada um foi para o seu lado. Já na manhã deste sábado (3), os dois continuam conversando no sofá da sala.

O goiano explicou que não ficou com Jaqueline nos primeiros dias do confinamento e falou os motivos pelo qual ficou com a estudante. "Eu falei com você que teria vontade de ficar com você, de estar próximo, porque é uma mina que eu acho bacana. Se a Jaque não me preenche nessa questão, não tem o porquê eu estar com ela amanhã, nesse ponto", explica o goiano.

"Mas eu não entendi isso, em nenhum momento você me falou isso", questionou a filha de Ayrton.