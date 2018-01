Ayrton revela para sister para quem vai sua torcida em 'Paredão' contra a família

O patriarca da família Lima, Ayrton, sonhou por 18 anos entrar no Big Brother Brasil. Agora que o sonho se tornou realidade e ele pôde colocar os pés na casa mais vigiada do País ao lado da esposa Eva, da filha Ana Clara, e do sobrinho Jorge, o participante parece já ter se dado por satisfeito. Ele disputa a permanência na casa contra os demais integrantes da família. Apenas dois deles seguem no jogo. E Ayton confessou à cientista política Mara, para quem vai sua torcida.

"Escolheria minha filha e meu sobrinho. É um sentimento meu", revelou o paizão.

A declaração foi feita quando a cientista política questionou a Ayrton e Eva sobre a possibilidade deles terem que escolher alguém da família para deixar a disputa.

Quer acompanhar todas as notícias do BBB18? Acesse aqui!