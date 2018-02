Após reviravolta, Família Lima é confirmada na liderança da semana no BBB18

A sister Ana Clara, representando a família Lima ao lado de seu pai, Ayrton, venceu a prova da liderança desta semana no Big Brother Brasil 18. A confirmação da vitória da carioca veio ainda na madrugada desta sexta-feira (16), 30 minutos após o final da disputa, conquistada inicialmente por Diego.

Minutos após a virada do dia, a direção do reality show chamou todos os participantes para uma reunião na sala principal. No Twitter, o perfil do programa disse que a prova estava sendo reavaliada.

A disputa pela liderança nesta semana consistia em um jogo de memória onde todos os brothers e sisters, exceto Ayrton, deveriam responder com falso ou verdadeiro perguntas feitas pelo apresentador Tiago Leifert sobre pequenos shows que eram realizados em um palco montado no jardim da casa. O primeiro a responder oito perguntas corretamente seria o novo líder, mas um empate entre seis participantes estendeu a disputa. Restaram, por fim, Diego e Ana Clara. Em estilo morte súbita, onde um erro do adversário dá a vitória ao outro concorrente, a estudante de jornalismo errou e o psicólogo comemorou a liderança pela 2ª semana consecutiva, até a produção do programa constatar um erro.

MUDANÇA

Ao acertar sua 5ª pergunta, uma pequena tela de LED que indicava os acertos dos participantes colocou um a mais para o goiano Breno, Viegas e para Diego.

Com a revisão, ficou confirmado que Ana Clara chegou antes do que o escritor paraense ao 8° acerto na prova.