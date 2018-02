Após eliminação em paredão triplo Nayara demonstra sua torcida por Viegas

Após sua saída da casa do Big Brother Brasil na noite de terça-feira (20) com a terceira maior rejeição da história do reality (92, 69% dos votos), Nayara participou de uma entrevista para o programa online “Rede BBB” apresentado pela ex-BBB Fernanda Keulla.

A produção da atração exibiu um trecho de uma discussão entre ela e Viegas. Em sequência a apresentadora perguntou se a jornalista guardava alguma mágoa relacionada ao episódio. Nayara respondeu de uma forma enfática e que demonstrasse seu posicionamento: "A vida não precisa ser à ferro e fogo. Não é a primeira vez que eu tenho problema com um negro e nem a última. Se eu defendi ele, é porque ele não é medíocre. Se fosse algum boçal, eu nem tentaria falar nada. Eu espero que ele ganhe, eu quero uma pessoa preta como campeã deste programa”.