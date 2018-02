Após clima entre Lucas e Jéssica no BBB18, noiva do participante é fotografada sem aliança

O drama vivido dentro do Big Brother Brasil 18 entre Lucas e Jéssica também tem repercutido fora do reality show. Enquanto o modelo cearense volta e meia se aproxima da participante nas festas, com danças sensuais e carinhos, em seguida ele se diz arrependido de suas atitudes por se lembrar da noiva que o espera fora da casa, Ana Lúcia.

No entanto, parece que a noiva de Lucas não tem levado bem o comportamento do modelo no reality e tem aparecido sem a aliança de noivado nas fotos postadas recentemente em suas redes sociais.

Lucas e Ana Lúcia começaram a namorar em 2012 e ficaram noivos um ano depois.