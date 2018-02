Após 9 horas de prova, quatro brothers ainda disputam a liderança do BBB18

Breno, Diego, Lucas e Viegas continuam na disputa da prova do líder desta semana do BB18. O desafio de resistência já dura 9 horas. Os participantes estão em cima de uma plataforma cinza agarrados em uma rede. O último a permanecer será o novo líder.

Os brothers podem flexionar as pernas, mas não é permitido sentar. Além disso, eles são molhados com frequência com água. Os dez primeiros participantes que desistirem da prova sofrem consequências – boas ou ruins - que estão em uma mensagem dentro de garrafas.

Ainda na noite de ontem, após 32 minutos de prova, Ana Paula foi a primeira a desistir. Na garrafa em que ela escolheu estava a ordem para trocar de grupo da comida. A sister saiu do Tá com Tudo e foi para o Tá com Nada.

Em seguida, Patrícia desistiu. A mensagem escolhida por ela determinou que tirasse alguém da prova do anjo. O nome vai ser solicitado em breve. Caruso foi o terceiro a deixar o desafio e terá que votar na frente de todos no domingo (11).

A quarta a deixar a prova foi Gleici. Ela pegou a mensagem que pedia para eliminar alguém da disputa pela liderança da casa. A escolhida foi Nayara, que deve mudar alguém do Tá com Tudo para o Tá com nada quando foi solicitado.

Com pouco mais de quatro horas de prova, Kaysar desistiu e não poderá participar da prova do anjo. Wagner foi o sétimo a sair e ganhou imunidade. Mahmoud deixou a disputa em seguida e ganhou R$ 1 mil. Na manhã desta sexta-feira (9), Jéssica foi a nona a desistir e vai ganhar uma foto da família.

