Ana Paula revela que teve depressão antes de entrar no BBB18

Em conversa com Diego na parte interna da casa do Big Brother Brasil 18, a emparedada Ana Paula revelou que teve depressão antes de entrar no jogo.

A estudante de jornalismo de 23 anos contou ao brother que nunca tinha ficado tão acima do peso como há seis meses e que encontrou nos exercícios físicos uma saída para o problema. "Eu perdi oito quilos em quatro meses. Estava muito depressiva", relembrou.

PAREDÃO

A sister catarinense foi indicada pelo líder Mahmoud na noite da última quinta-feira (25) para o primeiro Paredão da 18ª edição do reality show.

O sexólogo venceu a prova de sorte que apontou o 1° soberano da casa, teve que um indicar um participante para a berlinda logo em seguida e ainda escolherá outro nome para a disputa pela preferência do público na próxima terça-feira (30).