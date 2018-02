Ana Clara vira madrugada com goiano e pai alerta: “Espero que você não esteja fazendo coisa errada”

O goiano Breno e a carioca Ana Clara viraram a madrugada desta sexta-feira (2) batendo papo e só foram dormir quando os outros brothers já estavam acordando.

O novo líder Lucas perguntou ao goiano: “Você e Ana Clara ficaram acordados até agora?” e ele confirmou dizendo que ficaram apenas conversando.

No Quarto Tropical, os confinados acordaram e perceberam que tinha uma cama vazia. Ayrton, pai de Ana Clara, suspeitou que a filha não dormiu no cômodo. “Vou falar com ela, vou falar de novo com ela”, disse o patriarca da Família Lima.

Logo que a carioca entra no quarto, Ayrton imediatamente questionou a filha. A garota explicou que não dormiu durante a noite pois já tinha descansado o dia anterior. “Para pra pensar, você dorme o dia inteiro e fica a madrugada toda acordada, as pessoas que estão vendo não querem também só isso, não querem você sozinha”, alertou.

A estudante rebateu o ponto de visto do pai, que disparou: "Eu só espero que você não esteja fazendo coisa errada".