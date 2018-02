Ana Clara se descuida após banho, deixa a toalha cair e mostra demais na casa do BBB18

A sister Ana Clara está tendo um dia movimentado na casa do Big Brother Brasil (BBB) 18. Após ficar com o goiano Breno no final da festa "Rastapé BBB", na madrugada desta quinta-feira (1°), a estudante de jornalismo carioca discutiu com o pai, Ayrton, sobre a atitude e, de quebra, deixou a toalha cair após um banho, mostrando mais do que o normal.

A jovem de 20 anos ainda tentou cobrir tudo rapidamente, mas não conseguiu. As câmeras da casa registraram a reação de Ana Clara, que ficou sem graça.

ACONTECEU... DE NOVO

Ana Clara e o arquiteto goiano Breno, que já haviam se beijado na primeira festa desta edição do reality show na última sexta-feira (26), voltaram a ficar. O que chamou a atenção dos telespectadores do jogo foi o fato de a sister, que foi escolhida, ao lado de seu pai, Ayrton, para representar a família Lima na disputa, esperar o patriarca dormir para ir ao quarto do brother.

Lá, ela se jogou nos braços do rapaz, que estava deitado no chão. Os dois trocaram beijos e carícias.