Ana Clara passa mais de 48 horas sem tomar banho e público não perdoa

Mesmo depois de dançar, pular, suar e rolar no chão da casa com os outros brothers durante a festa Funk na sexta-feira (23), Ana Clara completou no domingo (25), quase três dias sem tomar banho.

Ayrton, pai da estudante, se incomodou com essa peculiaridade da filha e não hesitou em repreendê-la: “Tem que tomar banho”. A jovem, no entanto, pareceu não se importar com as palavras do pai e continuou deitada na cama. Ana Clara também ignorou quando Paula disse, “na lata”, que ela estava cheirando a chopp e suor.

Os telespectadores não perdoaram, é claro e ela virou alvo de piada nas redes sociais. Até uma montagem, na qual a produção do programa a mandava tomar banho na tela de uma das televisões presentes no quarto do líder, foi produzida pelos internautas.