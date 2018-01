'A audiência explodiu': Breno e Lucas lavam louça dançando sem camisa

Os brothers e sisters estão se conhecendo cada vez mais, e a brincadeira da noite envolvia as mulheres colocando os homens para trabalhar. Enquanto Lucas e o goiano Breno lavavam a louça, Jaqueline achou que não estava bom o bastante, e resolveu ajudar a tirar a camisa dos dois.

"A audiência explodiu", brincou ela, girando a peça no ar. Kaysar também circulou sem roupa na parte superior pelo cômodo, e quando Diego chegou, sofreu pressão dos participantes para entrar no jogo, com coro de "tira da camisa".

Vendo a relutância do brother, Jaqueline se adiantou: "Querido, no mundo existem homens de todos os perfis", disse. "Quando eu malhar e diminuir eu faço", respondeu ele, que continuou bem vestido.