BBB18: Paredão com 'pegadinha' eliminará dois brothers

A votação deste domingo (4) foi aberta. Depois que Viegas descobriu que o seu Anjo seria autoimune, isto é, que ele não poderia ser votado, a líder Patrícia indicou Paula. "Não é só a questão de afinidade. Eu sou muito sensível", justificou, emendando com uma explicação sobre a falta de tato da sister indicada.

Logo depois, a votação foi aberta para a casa, e os participantes apontaram suas indicações seguindo ordem de sorteio. O resultado final deixou Diego, Mahmoud e Gleice com 3 votos cada, ficando para a líder a decisão dos dois que seriam indicados entre estes, a partir do voto de minerva.

Patrícia, então, salvou o amigo Diego, indicando os outros dois, formando um paredão "sozinha" entre Paula, Mahmoud e Gleice.

Paredão Vai e Volta

A produção do BBB fará um "Paredão Vai e Volta" essa semana: dos três participantes indicados ao Paredão e os brothers serão informados que, dessa vez, dois emparedados serão eliminados do programa. Porém, o que eles não saberão — mas o público, sim — é que a votação do público será para escolher quem deve permanecer na casa, algo que normalmente acontece na fase final do reality.

Após o resultado, os dois participantes menos votados não sairão do jogo. A dupla ficará escondida alguns dias em um quarto no andar de cima da casa. Após este período, os dois “eliminados” participarão de uma prova no jardim para surpresa de todos os moradores da casa, que assistirão à disputa através da TV da sala. Só então um deles deixará o programa.

O vencedor dessa disputa volta para o jogo imune ao Paredão seguinte e deverá indicar alguém para a próxima berlinda.