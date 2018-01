BBB18 divulga participantes nesta quinta; veja quanto custa acompanhar a casa 24h

O apresentador Tiago Leifert, que volta para comandar a edição de número 18 do Big Brother Brasil, fez uma aparição no Video Show da Rede Globo nesta segunda-feira (15). Ele anunciou que os participantes do programa deste ano serão apresentados ao público na próxima quinta-feira (18).

É necessário segurar a ansiedade, porém: como se sabe, não conheceremos todos de uma vez, mas aos poucos, durante os intervalos da programação de tarde da emissora. Dois nomes serão anunciados a cada chamada, começando no horário do Video Show.

Não há confirmação sobre o número exato de participantes, mas especula-se que sejam 18 em referência à edição. Todos já estão confinados em um hotel do Rio de Janeiro, de acordo com diretor Boninho, e aguardam a primeira aparição oficial no dia 22.

Quanto custa?

Para acompanhar todos os movimentos dos brothers, cada operadora de televisão por assinatura oferece seu próprio pacote, e nem sempre ele sai barato. Quem for cliente Net precisa desembolsar R$248 em até quatro vezes, ou R$223,60 também com possibilidade de parcelamento se já for assinante premium para ter acesso ao canais do reality show.

A Sky informa que o preço usual é R$295,96, mas tem promoções como R$251,96 (em quatro vezes de 62,99) se comprado pela internet ou ainda R$223,96 (55,99) se já for usuário Premiere.

Quem tiver Oi e não puder conter a curiosidade vai pagar R$288 em quatro vezes. Na Claro, o valor é de R$251,60 (quatro de R$62,90) pelo site e R$223,60 (quatro de R$55,90) para quem já tiver outros canais superiores.

Outra opção, para quem não quer depender de televisões, é assinar a Globo Play, que funciona em tablets, smartphones e computadores. O valor é de R$15,90 mensais.