'BBB' e 'iPhone 8' são os termos mais pesquisados no Brasil no Google em 2017; veja lista

O Google divulgou nesta quarta-feira, 13, quais foram os termos e frases mais pesquisados pelos brasileiros no buscador ao longo de 2017. As listas de tendências estão disponíveis no site e no blog brasileiro da companhia. Por aqui, temas recorrentes, como o reality show Big Brother Brasil e o Campeonato Brasileiro de futebol (pesquisado como Brasileirão) marcaram presença no pódio.

Em relação aos temas tecnológicos, o smartphone iPhone 8 foi campeão em número de buscas, seguido pelo aplicativo Sarahah. Inclusive, o app e o Android Device Manager foram os únicos dois itens da lista que não são aparelhos celulares. Curiosamente, o inovador iPhone X é somente o terceiro nome mais pesquisado do top 10 de tecnologia, seguido pelo Moto G5.

Na lista geral de temas, aparecem além do reality Big Brother e da Tabela do Brasileirão, as pesquisas por “Enem”, “Marcelo Rezende”, “O Chamado”, “FGTS”, “Sisu”, “Furacão Irma”, “Despacito” e “A Fazenda”. Na categoria “Como fazer?”, o pódio é dominado por perguntas sobre como fazer "ovos de páscoa", "jejum intermitente" e "crepioca".

Os brasileiros também perguntaram ao buscador “O que é pangolim”, “O que é Sarahah?” e “O que é (a hashtag) TBT?”. Outros questionamentos curiosos apareceram nas listas de mais pesquisados, como “Por que o Brasil não está na Copa das Confederações?” e “Por que o Evaristo saiu do Jornal Hoje?”.

No mundo, o pódio geral é um pouco diferente do brasileiro. O tema mais pesquisado foi o Furacão Irma, seguido pelos iPhones 8 e X. Em sequência, aparece o jornalista Matt Lauer, demitido da emissora norte-americana NBC por comportamento sexual inapropriado. Em quinto lugar está a atriz Meghan Markle, que recentemente anunciou noivado com o Príncipe Harry da Inglaterra. Em oitavo lugar, está o popular brinquedo fidget spinner.

Algumas personalidades também foram muitos pesquisados em 2017, como por exemplo, o jornalista William Waack, que ficou em primeiro lugar e o ator José Mayer, em segundo. Waack foi afastado da Rede Globo após um vídeo onde ele aparece fazendo comentários racistas, circular nas redes sociais. Enquanto o ator também foi afastado da emissora após ser acusado suspostamente de assediar a figurinista Susllem Tonani, de 28 anos.

‘It: A Coisa’ é o primeiro item a ser mais pesquisado se tratando de filmes, enquanto ‘Velozes e Furiosos’ está em segundo lugar e ‘Liga da Justiça’ em terceiro.

Música é algo que está no cotidiano de todo mundo, mas algumas são consideradas o hit do momento. Quem levou o primeiro lugar foi a música Despacito.

Se falando em times da série A, Flamengo ficou na liderança e Corinthians vem logo em seguida.