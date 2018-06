Magazine Batizado de Dom Quixote de la Samba, projeto reúne diversos sambistas de Goiânia A estreia será nesta quinta-feira (21), às 20 horas, no Dom Quixote Bar e Restaurante

Uma trupe de respeito no meio do samba goianiense se reúne para dar vazão ao projeto Dom Quixote de la Samba, que estreia nesta quinta-feira, às 20 horas, no Dom Quixote Bar e Restaurante. Na primeira noite do projeto, que prevê cerca de quatro horas de apresentações, estão confirmadas apresentações dos cantores Xexéu (foto), Mara Cristina, Maximira, Grace Venturi...