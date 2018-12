Magazine Baterista Moka Nascimento lança primeiro DVD da carreira O lançamento será no Teatro Sesc Centro, nesta sexta-feira (7), às 20 horas, em show com a presença de instrumentistas

Ele é dono de uma das baquetas mais reverenciadas da música goiana. Difícil encontrar um artista da capital com quem ele não tenha tocado em shows e em gravações de discos. Depois de tanto tempo trabalhando com diversos músicos chegou a hora do baterista Moka Nascimento, de 61 anos, assumir lugar de destaque no palco no lançamento do primeiro DVD da carreira,...